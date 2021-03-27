台女網上亂給民宿負評　判拘役兼賠償損失

台灣一名經營民宿的黃姓男子與經營汽車維修的廖姓女子，因發生金錢糾紛，後者憤而與親友到前者民宿的社交平台和網上地圖評論區，大量留言給負評，黃男為此訴諸法院。高雄地方法院其後裁定廖女與2名親友損害黃男聲譽，各判拘役20至40日，並賠償黃男30萬元（新台幣，下同，約8.3萬港元）。

判決指出，廖女投訴黃男於2019年在其店內維修汽車後沒有付錢，而黃男則表示已付錢，但車子一直修不好，雙方為此發生爭執，黃男於是在廖女的汽車維修店社交平台等留下負評。廖女其後不滿，與2名親友在黃男民宿的網上地圖評論區給負評，並留言「不舒服！連一顆星也不想給」。

黃男表示，因為廖女等人亂留評價，民宿的業績比前一年下跌20萬至30萬元（約5.5萬至8.3萬港元）。廖女出庭時坦承沒有實際住過民宿，但聽曾住過的友人表示遭不友善對待，因此才給負面評語。

法官認為，廖女等人的不實評價，足以影響一般大眾對黃男所經營民宿的消費意願，因此依散布文字誹謗罪判廖女拘役40日，其兩名親友則各判拘役20日。民事方面，三人亦需向黃男賠償前述金額，案件可上訴。