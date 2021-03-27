基辛格：美中無休止競爭　勢面臨災難性衝突

美國資深外交官、前國務卿基辛格周四（25日）在一個網上研討會上表示，美國和中國必須在國際事務上互相諒解和停止無休止的競爭，否則將面臨「災難性」衝突，對兩國都沒有好處。

97歲的基辛格周四出席英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的網絡研討會，與英國前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）對談。基辛格表示，全球最大兩個經濟體之間無休止的競爭，將導致無可預計的衝突升級和後果，比發展人工智能和先進武器更加危險。

與中國關係友好的基辛格又指，中國並無統治世界的決心，而是在努力發展其社會能力所及的最大實力。他又認為華盛頓和北京必須學會共處方可維持和平，並且警告若再加上人工智能、網絡和其他許多技術的發展，以及民主的革命性爆發，全世界就陷於無休止的競爭，若這種競爭建基於誰處優勢的話，世界秩序難以避免崩潰，而且後果是災難性的。

基辛格進言美國政府，現在首先必須決定是否可與一個規模相當的國家打交道；又指美國必須記住，國際問題沒有最終解決辦法，每一個看似是解決的辦法，都為另一些問題打開大門。他認為若美國不能與盟國發展中國理解的外交政策思維，那麼衝突就不斷發生，全球將處於世界大戰前一觸即發的失控局面。