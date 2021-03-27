中年漢40年喝逾5000公斤燒酒　鼻長息肉巨如鵝蛋

不少人都愛杯中物，但飲酒過量有可能導致脂肪增生。遼寧省鐵嶺市56歲的李先生，每天都會喝上約400克燒酒，且一喝40年，算起來足足喝下逾5,000公斤的酒。最近他的鼻上長出大如鵝蛋的巨型息肉，不但有礙觀瞻，更影響日常生活，惟有求助醫生。

據李先生稱，該息肉早在10年前已出現，但體積沒現在那麼大，近4年才愈長愈大，把嘴巴也掩蓋，為日常帶來很多不便，例如睡眠容易因呼吸受阻「扎醒」，進食時時鼻子先吃，喝湯又會燙到，喝水也要先將息肉抬高。

據遼寧瀋陽市第七人民醫院皮膚外科主任張健醫生表示，李先生的病叫玫瑰痤瘡，俗稱酒渣鼻，多出現在皮脂腺分泌旺盛、油性皮膚的人身上。該病發展到晚期會出現鼻部息肉增生，而飲酒是致病和導致增生加速的主因。張醫生解釋，喝酒會加速毛細血管擴張，影響靜脈回流，便會加重腫脹刺激增生。他指，此病絕大多數患者均長期飲酒，且喝的都是烈酒。

由於李先生鼻上息肉令他睡眠時呼吸不暢順，長此以往會加重高血壓等心腦血管病的風險，所以必需透過手術治療。醫生利用射頻技術，把李先生重塑鼻形，再利用皮脂腺腺體裏的組織作植皮。周三（24日）李先生手術完成，成功除去「象鼻」，但醫生警告，假如他繼續喝酒，病可能復發。李先生也應承會把喝酒的習慣戒掉。