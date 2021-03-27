紅火蟻災害擴散至12省市區　9部門啟動聯合防控

紅火蟻是全球公認的最具危險入侵物種之一。

紅火蟻是全球公認的百種最具危險入侵物種之一。中國農業農村部周五（26日）披露，目前紅火蟻已傳播至12個省市區中的435個縣（市、區）中，近5年來更新增191個縣級行政區出現紅火蟻災害，較2016年增長一倍。為遏制紅火蟻擴散危害，內地9部門已聯合啟動全國紅火蟻防控行動。

紅火蟻是農業、林業和入境植物檢疫性有害生物，受商品調運數量增加、氣候條件適宜等因素影響，中國部分省區近年來紅火蟻災害擴散速度加快、發生程度加重，甚至在城市公園綠化地、農田、林地及其他公共地帶均有發生。

農業農村部周五聯同住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部、國家衞健委、海關總署、國家林草局、國家鐵路局、國家郵政局等9部門，在廣州市聯合舉行全國紅火蟻聯合防控行動啟動儀式，全力阻截防控紅火蟻蔓延危害，保護農林業生產、生態環境和民眾生命安全。

針對近年來紅火蟻在部分省區加快傳播蔓延的形勢，農業農村部種植業管理司相關負責人表示，要強化部門協作，加強檢疫監管和監測調查，通過捉住春秋兩季紅火蟻活躍期，組織開展集中防控行動，為糧食連年增產提供重要保障，爭取通過3至5年的治理，遏制紅火蟻擴散蔓延，降低發生區種群密度，避免傷人事件。