Hugo Boss針對新疆棉中外回應不一　中國足協譴責Nike

中國被西方指摘強迫新疆維吾爾人勞動生產棉花，多間企業表態支持或抵制。德國服裝品牌Hugo Boss周四（25日）在官方微博發文力挺新疆棉花，並表示將繼續採購。但該公司向外媒則表示，致力於尊重人權，至今尚未從新疆直接購買任何產品。有網民發現後，批評該公司有「兩個面孔」，多名藝人其後宣布與該公司終止合作。

Hugo Boss在微博的聲明稱，該公司秉持對生產製造高品質產品的堅持，使用來自世界各地，包括原材料源自中國各大產區的面料；又指新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，相信優質的原料一定會實現價值，將繼續採購和支持新疆棉花。聲明強調，該公司多年來一直尊重一個中國原則，堅決捍衞國家主權和領土完整，他們與許多優秀的中國企業建立了長期合作，並將繼續保持。

上述表態引來不少內地網民稱讚，但亦有人發現Hugo Boss官網有不同立場的聲明，稱支持保障人權，要確保產品所使用的棉花或其他材料，符合其價值觀和標準，並強調沒有直接從供應商取得源自新疆的產品。該公司亦向外媒表示，針對新疆問題已在其網站發布相關聲明，並再次強調拒絕歧視，希望與全球夥伴建立積極和具有建設性的關係。

內地《足球報》周六（27日）發文指，瑞典時裝公司H&M近日拒絕使用新疆棉花的言論，在內地引發廣泛聲討和抵制浪潮，牽連到Nike等運動品牌；又指中國足協和職業聯盟籌備組高度關注Nike的表態，並緊急就此事召開了內部會議，譴責Nike在棉花原料選擇上的錯誤行徑，將保留進一步處理與對方合約的權力。另外，內地網上流傳浙江寧波有民眾在李寧專賣店前排隊買鞋，以示支持國貨，有官媒指這場鬥爭才剛開始。