美參院重提《台灣關係加強法》　反對陸單方面統台

美國共和黨佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）及民主黨俄勒岡州參議員默克利（Jeff Merkley）本周提出《台灣關係加強法》，提出一系列新政策應對來自中國大陸的威脅，並列明涉及台灣主權的議題應在台灣人民同意下以和平方式解決，反對大陸任何單方面設定統一台灣時間表的企圖。

魯比奧去年10月首次提出《台灣關係加強法》，但未及在上屆會期表決，本周遂再次提出。根據法案，華府需成立跨部門台灣政策工作組，把美國駐台灣代表的級別提升至需經參議院通過提名，即相當於一般駐外大使。華府亦要設立美台文化交流基金會，並定期向國會提交鼓勵美台高層官員互訪的《台灣旅行法》進度報告，推動台灣有意義參與國際組織及軍事演習等，以及制定戰略保障美國企業和非政府實體免受大陸政府脅迫。

魯比奧周五（26日）表示，很自豪能重新提出這項跨黨派法案更新美國政策，更好地反映美國核心價值及印太地區當前現實。他提到，陸方在疫情期間不遺餘力地阻止台灣與世界衞生組織交流，而台灣向世界表明它成為有效及透明應對、不訴諸嚴厲限制的抗疫典範。他重申，美國必須反對大陸破壞台灣民主的圖謀。

另外，美台周五簽署海巡合作備忘錄後，台灣的國防部指解放軍同日派出20架軍機進入台灣的西南空域，為今年最大規模。美國國務院嚴正敦促北京停止施壓台灣，強調北京應改為與台灣進行有意義對話。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應指，陸方堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協議。