崔天凱評拜登首場記招　指美放不下「坐莊」心態

中國駐美國大使崔天凱周五（26日）接受內媒訪問，談及美國總統拜登上台以來首場個人記者會，認為對方的言論反映美國決策者在對華政策上的糾結，放不下幾個大國「輪流坐莊」的心態，擔心美國霸權會被中國取代。他又談及新疆棉花風波，指因政治需要故意破壞市場運作，非常危險。

崔天凱表示，拜登在記者會上的講話反映，一方面美方認識到中美之間有合作的客觀需要，但同時又放不下一種心態，覺得這個世界好像總是在幾個大國之間「輪流坐莊」來統治世界，很擔心美國在世界的所謂主導地位或霸權會不會被中國取代，認為是對中國發展目標及當今世界潮流很大的誤讀。對於美國擬與日本、澳洲、印度及歐盟合作抗華，崔天凱稱是拉幫結夥的過時思路，這種搞集團政治的做法往往造成世界的分裂；但他不認為中美進入了新冷戰階段，更不應進入這樣的狀態。

至於新疆人權問題，崔天凱認為美國開始打「新疆牌」，背後反映美國及其他一些國家、一些政治勢力想要遏制中國、分裂中國、打壓中國，故不惜工本、沒底線地製造了很多荒唐謠言，在世界上利用他們的話語權到處散播；又重提有前美國高官承認利用涉疆問題，製造中國動盪。對於有企業抵制新疆棉花，他提醒這些跨國公司要警惕，如他們服從一些利益集團的特殊需要，故意擾亂甚至破壞市場運作，破壞國際供應鏈、產業鏈的正常運作，會打開很危險的先例。

崔天凱又談及早前在美國阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話，形容是落實兩國元首通話精神的一個重要步驟，也是在兩國元首批准下進行，認為這開啟了一個進程。他又指，會談地點是由美方提出，充分說明了中方的誠意和認真態度，強調對話交流總是比對抗好，雙方認同這種交流將來還是需要繼續進行。被問及中美是否將重啟先前關閉的領事館，他指解鈴還須繫鈴人，希望美方能表現出誠意和認真態度。