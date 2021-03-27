中國棉花協會指新疆棉不缺訂單　無懼抵制運動

H&M、Nike等多個國際服飾品牌因拒用新疆棉花，遭內地抵制。外界關注事件會否影響新疆棉的銷量，繼新疆農業官員聲稱市場無問題後，中國棉花協會棉農分會會長曹會慶表示，新疆棉花不缺訂單，即使沒有瑞士良好棉花發展協會（BCI）認證，也不會造成新疆棉花滯銷。

中國棉花協會周五（26日）發聲明表示，中方堅決反對以美國為首的西方各國，對中國新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制，並強烈敦促對方停止錯誤做法。

曹會慶周四（25日）接受內媒訪問時表示，新疆棉花不缺訂單，而紡織廠永遠面臨原料問題。他指出，新疆棉花在全國棉紡織企業口碑極好，色澤、強度、長度等指標表現出眾，新疆棉花一般在農曆新年前都可以清庫，一般紡織廠配棉要用到65%以上新疆棉，再與其他內地棉花或進口棉花混紡。

曹會慶認為，即使H&M、Nike、Adidas等企業終止合作，新疆棉花的市場仍然很大。他舉例，去年因新冠疫情很多東南亞工廠轉到中國，中國棉花需求大增達到1,000萬噸，新疆棉花產量才500多萬噸，「加上新疆棉花的品質，放在這個市場，完全沒有問題」。