內地再播新疆反恐紀錄片　網民質疑屬宣傳

新疆人權爭議近日發酵，再次翻起抵制當地生產的棉花風波。內媒周五（26日）預告，內地近日將推出第4部涉疆反恐紀錄片《暗流湧動——中國新疆反恐挑戰》，首度揭露「來自內部的敵人」，有地方官員與恐怖分子勾結。但有外國民眾質疑，該片只是中共資助的宣傳片。

內媒報道指，這是繼《中國新疆·反恐前沿》、《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》、《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》後，第4部涉疆反恐紀錄片，片長約56分鐘，一樣採用英文配音、中英雙語字幕形式，並與前3部紀錄片前後呼應。據稱該片主要講述此前不為外界所知的反恐鬥爭案例，如首次揭露新疆「雙面人」的個案，首次公布新疆少數民族語問題教材事件，及首次介紹「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）向中國境內傳播恐怖主義音像及影像的情況。

中國反恐專家李偉指，新疆曾有一段時期恐襲活動十分頻繁，幕後黑手之一是「雙面人」，這些人部分甚至在自治區身居高位，表面上贊同維護新疆的安全與穩定，實質上卻與暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力勾結在一起，為他們撐腰打氣，通報消息。片中又指，相關犯罪集團利用教育領域傳播極端思想、煽動民族仇恨，助推恐怖主義、極端主義在新疆傳播蔓延。

但有網民認為，這只是中共資助的宣傳片，指當地可能真的有一部分人是恐怖分子，但質疑：「為甚麼要把上百萬人關進教育營，他們全都是恐怖分子嗎？」有人則提出，由聯合國領導一個委員會到新疆調查真相，以結束這場風波。