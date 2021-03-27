解放軍機再入台空域　美國務院促陸停壓迫台

殲16戰機（上圖）及轟6K轟炸機（下圖）曾現身台西南空域。

大陸解放軍周五（26日）派遣20架軍機進入台灣的西南空域，為今年最大規模。台媒周六（27日）引述消息指，陸方今晨再派軍機兩度進入台空域；台空軍立即廣播警告驅離。大批解放軍軍機進入台空域引起西方關注，美國國務院敦促北京停止向台灣施壓，應改為與台灣進行有意義對話。

解放軍軍機周六上午11時29分首次進入台西南空域，飛行高度為2,000米；第二次是在中午12時08分，高度為6,000米。台空軍立即發出廣播，警告對方進入了西南防空識別區（ADIZ），要求立即迴轉脫離。

美台雙方簽署海巡合作備忘錄後，解放軍周五派出轟6K轟炸機、殲16戰機等大批軍機到台西南空域。美方同日促請北京停止對台灣進行軍事、外交及經濟施壓。台行政院長蘇貞昌強調世界是一體的，與美方簽訂合作備忘錄是為了維護區域和平穩定作努力；又指大陸派20架軍機只是窮兵黷武，浪費的是國力、擔憂的是人民。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應指，陸方堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協議。她又指，台灣的民進黨當局「倚美謀獨」、出賣民族利益，只會把台灣推向災難。