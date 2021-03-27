比利時參院決議撐台入國際組織　大陸譴責

比利時參議院周五（26日）表決，大比數通過「加強台灣國際社會地位決議」，要求當地政府與歐盟共同協助台灣參與世界衞生組織（WHO）等國際組織。中國大陸駐比利時大使館對此表達強烈不滿；台外交部周六（27日）反駁陸方的說法，批評違反了台灣人民意志。

比利時參議院以49票贊成、0票反對、5票棄權通過上述決議，要求比利時聯邦政府在歐盟層面上強調與台灣加強合作的必要性，並與歐盟共同協助台灣實質參與世衞、國際民用航空組織（ICAO）、聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）等國際組織。參議院又指，數月來大陸對台施壓加劇，並增加在南海的軍事部署，呼籲歐盟鼓勵陸台盡快恢復雙邊對話，並與雙方維持平衡關係，向亞太區域各方表明維護台灣完整的必要性，同時要求陸方立即釋放李明哲等被拘的台灣民運人士。

大陸駐比利時大使館發表嚴正聲明，批評該決議是在台灣問題上說三道四，為台灣當局企圖擴大「國際空間」鼓譟，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，並予以強烈譴責。聲明強調，台灣自古以來就是中國不可分割的一部分，是國際社會的普遍共識，故台灣無權參與世衞等只有主權國家才能參與的組織。台外交部對比利時的決議，表示歡迎與感謝；又反駁陸方涉及台灣主權的說法違背事實，強調台方會繼續和共享民主價值的理念相近夥伴努力，為國際社會作出實際貢獻。