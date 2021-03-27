全國整頓12萬個村黨組織　近2500個受黑惡勢力侵蝕

由全國掃黑辦與官方電視台聯合拍攝的6集政論專題片《掃黑除惡——為了國泰民安》，周五（26日）晚播出第一集《戰略決斷》指出，全國各地在掃黑除惡專項鬥爭中整頓超過12萬個軟弱渙散村黨組織，當中有近2,500個受黑惡勢力干擾侵蝕。片段強調，只有將掃黑除惡和加強基層組織建設結合起來，才是剷除黑惡勢力滋生土壤的治本之策。

專題片以安徽蚌埠市劉氏兄弟涉黑案為例，講述蚌埠市新城口村劉氏四兄弟把持基層政權謀利。案情指出，劉氏四兄弟的老二在村內當了十幾年村支書，他們家財雄厚，佔地30畝的劉氏宗祠便是他們的私人家產之一，2016年為了建自家宗祠，更強行遷走100多座村民祖墳。

劉氏兄弟自2004年起非法採礦，而村黨支部委員會和村民自治委員會的成員既是村幹部，同時也在劉氏兄弟的公司任職，他們合夥攫取村裏資源，讓劉氏家族獲利，令基層政權操控在劉氏兄弟的黑手之中。在這樣一種畸形的基層生態下，四兄弟中老大當上了省人大代表、老二是市人大代表、老三是市政協委員。

因此，劉氏兄弟黑惡勢力成為安徽省打響掃黑除惡專項鬥爭「第一槍」，透過追查涉黑線索，警方累計破獲122宗刑事案件、​​抓獲105人，其中35人被認定為涉黑組織成員，另外紀檢監察機關依紀查處94名公職人員，其中45人是鄉科一級的幹部。

2019年12月16日，安徽省蚌埠市中級人民法院對「劉氏四兄弟」黑社會性質組織案作出終審宣判，主犯劉氏四兄弟以組織、領導黑社會性質組織、非法採礦、聚眾鬥毆、敲詐勒索等22項罪名，分別被判處20年至25年不等的有期徒刑，並處沒收個人全部財產。專題片批評，劉氏兄弟黑惡勢力起於基層、長於村社，把持基層政權，侵蝕基層組織，這種利用家族、宗族勢力橫行鄉里、稱霸一方，絕不是個別地區現象。