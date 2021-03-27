台增7宗輸入新冠病例 13人接種疫苗後不適

台灣的中央疫情指揮中心周六（27日）公布，過去一天新增7宗新冠肺炎境外輸入個案，患者分自美國、菲律賓及印尼入境，累計有1,020宗確診個案。當地周五（26日）有2,136名民眾接種由英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，惟13人接種後出現不良反應，當中4人不良反應嚴重，均創單日新高。

醫療應變組副組長羅一鈞交代，5宗輸入個案患者均為20多歲印尼籍男外勞，本月4日抵台工作，從事漁業；當局已掌握8名接觸者，安排其中6人居家隔離、2人自主健康管理。另一宗患者為一名40多歲美國籍男子，發病期間無症狀，當局已掌握6名接觸者。餘下一宗患者為30多歲菲律賓籍男外勞，個案無接觸者。

台灣截至周五有9,232人接種疫苗，不良反應個案佔約0.3%。新增的4宗嚴重不良反應事件中，3宗為過敏反應，另一人接種後翌日上班時突然昏厥，其有心律不整等病史，目前已經出院。

另外，指揮中心日前公布一名20多歲台灣男子入境122天後才確診，他周五已解除隔離，17名相關接觸者檢測後證實未染病，5人尚在採檢。台灣與帛琉的旅遊氣泡日前正式啟動，帛琉總統惠恕仁將於下周日（28日）訪台。