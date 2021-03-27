「操場埋屍案」死者女兒首次出鏡　憶述親寫舉報信給掃黑督導組

湖南懷化市新晃縣「操場埋屍案」轟動一時，案件死者鄧世平的女兒鄧鈴近日首次出鏡，憶述自己從寫信給中央掃黑除惡第16督導組，直到在學校操場上見到父親鄧世平屍體被挖出的心路歷程。

從2018年1月開始、為期3年的全國掃黑除惡專項鬥爭行動現已收官，官方攝製6集政論專題片《掃黑除惡——為了國泰民安》，首集在周五（26日）播出，鄧鈴則首次出鏡，這是她第一次以真實面目、真實姓名出現在媒體中。

2003年春節前夕，鄧世平到新晃一中上班後失蹤，懷疑被殺，家人遂向新晃縣公安局舉報，但疑犯杜少平卻未被查處。2019年，中央掃黑除惡第16督導組進駐湖南，鄧鈴便向督導組寫了一封舉報信，湖南懷化警方隨即立案偵查。鄧表示：「親戚朋友跟我說，中央掃黑組到了長沙，要我抓住機會，如果再不抓住機會，父親就再也找不到了。」

因懷疑鄧世平屍首被埋於操場之下，警方開始挖掘。當時很多人不希望調查下去，認為這會影響懷化的形象，但時任懷化市委書記彭國甫堅持一查到底。鄧鈴回憶：「挖了一天一夜，我在家坐立不安。到了發現父親骸骨，我在那裏撕心裂肺地哭。我就在想，爸爸我來接你出來吧。」

除了鄧鈴，案件關鍵人物新晃一中前校長、杜少平舅舅黃炳松亦有出鏡，他在事發後為包庇杜少平，竟找他的昔日學生、時任新晃縣公安局政委楊軍幫忙擺平事件，企圖瞞天過海。最終，楊軍因徇私枉法罪被判入獄15年，杜少平則因故意殺人罪被判死。