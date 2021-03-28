傳茅台聘請假記者刊文　與揭發者周旋促刪稿

內地傳媒上周六（27日）報道，貴州茅台集團的集團融媒體中心，有至少22名人員以記者身份發表文章，惟當事人並無記者證，懷疑有關人等都是假記者。事件被揭發後，茅台以署名「記者」的落款文章隨後被迅速改為「圖文」，集團人員也稱向領導匯報事件後會展開調查。

報道引述微信公眾號「不嚴肅講話」一篇由T先生撰寫、題為「據不完全統計，茅台有20多名假記者」的文章，當中提到至少有22名所謂的記者在貴州茅台的公眾號發文。他表示，翌日接獲茅台集團工作人員聯繫，後者稱文章內容欠妥且對公司形象不好，為免引發負面輿情，希望T先生能刪除文章。最後，T先生表示文章無誤，若刪稿或會令讀者產生誤會，因此拒絕對方要求，又指涉事文章已即日改正，同時也認證了集團認為問題客觀存在。茅台工作人員事後接受內媒查詢時，表示公司已得知上述情況並向上司匯報，調查清楚後會對外公布。

據官媒報道，茅台集團融媒體中心於2019年4月掛牌，是在「茅台時訊」編委會、茅台廣播電視台和信息中心基礎上整合成立的茅台內部新聞媒體。但有專家指出，茅台集團融媒體中心並非新聞機構，其工作者不能以「記者」自稱，應改稱「筆者」或者直接署名。若無取得國家許可，則未能讓其新聞採編人員申領記者證，而無證上崗乃違規採訪。受本次事件影響，茅台集團在隨後更新的文章已對相關問題作出改進。最新文章中此前署名為記者的趙建寧，而改為「圖文／趙建寧」。

茅台集團早在2009年至2012年存在確實的違規情況。前董事長袁仁國在任職期間，同時持有某報社記者證，後來國家機關發現報社通過報送虛假材料，為身為企業人員袁某申領證件，連續多年違規辦理年檢手續，終於在2012年底注銷其記者證。