求職者廁所點煙突引燃爆炸　嚴重燒傷仍牽掛見工

湖南長沙高新區一名蔡姓男求職者近日等待面試期間，在招聘公司的廁所準備吸煙。詎料，他一使用打火機就瞬間引發大火及爆炸，導致身體大面積燒傷，窗外車輛受波及。蔡某仍處於休克狀態，在深切治療部接受治療，應急和環保部門正調查事故原因。

32歲的蔡某上周四（25日）抵達麓谷企業廣場一幢寫字樓2樓應徵，期間到下一層的廁所如廁。他抽煙前點燃打火機時就起火，第一反應是逃離現場卻無法打開門，只好踹門而出，之後就發生爆炸。該廁所內未有禁煙提示，也點了檀香，因此蔡某習慣性的點煙。同層公司的行政人員汪女士趕至現場後，發現傷者沒穿褲子蹲在地上求救，便立即喊男同事幫忙。

汪女士指，因隔壁是製藥公司，擔心外排廢氣會引發安全事故，因此樓內一直禁煙。她表示，當時陪同蔡某到醫院期間，還聽到他念念不忘要去面試，說東莞仍有房貸要還。內媒記者事後來到事故現場，發現牆壁裂開、門框脫落，一整面玻璃被炸碎，天花板出風口被熏黑。另外，廁所內有安裝壓力錶，惟工作人員不清楚其用途。多個部門已介入調查，另提取氣體樣本檢測，但對事故原因未有定論。