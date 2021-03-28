BCI上海代表處曾交報告證中國無「強迫勞動」　總部未受理

新疆棉花風波未息，多個國際知名服飾品牌指摘新疆存在「強迫勞動」，紛紛停用新疆棉。內媒上周六（27日）晚報道，良好棉花發展協會（BCI）上海代表處曾向瑞士總部提交2份評估報告，指新疆不存「強迫勞動」，卻遭無視，總部決定無限期取消新疆棉企「良好棉花」認證。

報道稱，BCI上海代表處曾啟動對新疆「強迫勞動」實地調查，過程遵循良好棉花「三重認證機制」，即生產者單位自我評估、BCI上海代表處進行可信度審核、第三方審核機構列出單獨驗證報告。

去年5月，BCI上海代表對新疆泰昌實業有限責任公司進行現場評審，包括棉花種植情況、員工食宿情況、勞動時間長度、生產模式等，該企業自2012年起每年都通過BCI的評估並得到「良好棉花」認證。經過嚴格覆查，並無發現「強迫勞動」。

BCI上海代表處首席代表吳艷表示，曾向總部提交2份調查報告，另外還匯總了由瑞士通標公司等第三方檢測機構歷年以來的檢測報告上交到總部，同時向國際的非政府組織和其他相關利益方一再重申，在中國地區未發現過任何有關「強迫勞動」的案例。她續指，總部取消新疆棉企「良好棉花」認證，會導致近50萬噸新疆棉花無法進入國際棉紡織生產供應鏈。