伊朗總統魯哈尼晤王毅　促美撤制裁重返核協議

中國國務委員兼外長王毅繼續中東之行，他上周六（27日）在伊朗德黑蘭與該國總統魯哈尼會面，提到中國支持伊朗等中東國家尋找合適的發展道路，批評外部勢力干涉中東，要求美國政府撤銷對伊朗制裁，歡迎拜登政府考慮重返伊朗核協議。魯哈尼亦要求美國撤銷制裁並首先重返核協議，又期望與中方加強反恐合作。

王毅提到今年是中伊建交50周年，雙方當日簽署的25年全面合作協議可維護地區和平，中方堅定支持伊朗維護國家主權，反對外界施加無理單邊制裁，要反思外部勢力干涉中東造成的惡果，呼籲地區國家以主人翁態度尋求適合國情的發展道路。

魯哈尼希望中伊加強抗疫、反恐及各領域的合作，在伊朗核協議問題，他批評美國恢復履行協議不應有任何前提，應首先採取行動，又讚揚中國為維護協議發揮的重要作用，願與北京加強溝通協調。王毅指摘美國前朝特朗普政府單方面退出核協議，開創不守國際協議的惡劣先例，歡迎現屆政府考慮重返協議，要求美方盡快撤銷對伊制裁，以及包括中國在內的長臂管轄措施。

王毅同日離開伊朗，轉抵阿聯酋訪問，他接受當地傳媒訪問時指，中國是維護和平穩定的力量，從不謀求改變各國的制度模式，在中東從不謀求勢力範圍。他亦交代中國與阿聯酋的下階段合作藍圖，重點包括推進高質量共建「一帶一路」、鞏固能源、經貿等傳統合作、打造高新技術合作、鞏固兩國人民友好交流。