台雷達系統頻收雜訊干擾　疑解放軍測試電戰設備

大陸解放軍軍機頻頻飛入台灣空域，當中更有電子偵察機出現。台媒周日（28日）報道，解放軍機出現時，台灣軍方或民間雷達系統曾收到雜訊干擾，懷疑是解放軍正測試電子戰設備，形容兩岸電子戰已悄然開打。

報道引述長期監控台灣西南空域的軍事迷許耿睿表示，本月他的收訊雷達曾偵測到2次雜訊干擾。他指出，本月11日美軍一架MQ-4C無人機在西南空域偵搜時，有解放軍預警機及電子偵察機緊隨其後，最終迫使MQ-4C做了一個「CRAZY IVAN（美軍事術語：緊急迴轉）」的動作後，往巴士海峽飛行，脫離共機干擾。他表示，當時用作監控台灣西南空域飛行器信號都被干擾，時間長達20多分鐘。

台灣氣象局長鄭明典本月18日在Facebook發布一張雷達合成回波圖，「降雨雷達無顯示的回波，在澎湖南方，這是非氣象回波，很明顯！這個非氣象回波的特殊點在於，它的源頭在海峽中線以西」。許耿睿回覆，他的監控系統也出現異常的電子干擾，兩架解放軍電子偵察機在西南空域，「不知道會不會是干擾源」。

台灣前雄三導彈總工程師張誠指出，大陸近年已準備對台電子戰，台軍不可不慎，「只要兩岸開戰，不會是先萬彈齊發，一定是電子戰先開打」，未來誰能掌控「制電磁權」，就能掌握戰爭進程。他建議台灣應先加強內部「電偵保密」系統記錄，另外也要研擬反制中國研發的北斗衞星系統的方法，干擾敵方衞星系統。