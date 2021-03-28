內地説唱歌手創曲諷品牌抵制新疆棉　街頭捉人迫表態惹議

中國被西方國家指控強迫新疆維吾爾族人生產棉花，事件愈演愈烈。內地有説唱歌手憑歌反擊，嘲諷Nike、H&M等品牌不懂感恩，只會「掙著中國人的錢又砸了中國人的鍋」，有一首歌的詞更將矛頭直指英美。兩首歌直至周日（28日）已在內地影音平台「bilibili」（嗶哩嗶哩，又稱B站）共破百萬點擊。另有民眾在街頭揪出所謂的愛國人，試圖道德綁架別人表態，網民對此反應兩極。

新疆青年李韻之説唱《你可荒謬》獲新疆共青團在B站發布，截至周日（28日）有逾31.7萬點擊。曲名「你可」乃取Nike諧音、「荒謬」則取聲母對應「HM」。歌詞嘲諷品牌依賴中國市場、批評外國「只要損害了利益，就是破壞所謂自由」，另反斥美國及英國曾奴役黑人，現卻打着人權的旗號。

另一歌手「Jian-阿健」則與官媒共同發布《荒謬》一曲，超過百萬點擊。歌曲諷刺外國説三道四，持着政治正確的同時又說秉持言論自由，發表的聲明話裏有話，實際上就只是想「繼續裝傻來賺中國的錢」。

另一方面，有民眾試圖以道德綁架的行為，逼迫其他人擺出愛國姿態。四川重慶有女子在H&M試鞋期間遭人騷擾責罵，批評其吃裏爬外，更要教她做個「中國人」；另有疑似女博主在廣西西寧的街頭，追擊一名背着Adidas背包及Nike球鞋的男子，得不到對方理睬回應後則以髒話洩憤。