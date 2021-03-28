台增2宗菲國輸入個案　首傳赴美軍官及駐韓職員確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周日（28日）公布新增2宗境外輸入個案，確診者均從菲律賓入境，是該國公民。其中1人在入境期間體溫異常，經送院採檢後證實感染新冠病毒。另外，台媒同日傳出有1名赴美受訓的裝甲兵中尉確診，目前台灣駐美軍事代表團及外交部駐美代表處已緊急調動醫療資源；駐南韓代表處有1名員工由台外交部證實確診，正在當地接受隔離及治療。

指揮中心發言人莊人祥表示，其中1名30多歲女性移工上周四（25日）抵台之前，開始呼吸困難、發燒及頭痛。曾與其接觸的16人，其中5名乘客當中，有3人居家隔離、2人入住集中檢疫所；11名機組人員則列自主健康管理。另1名確診男子年約30多歲，本月9日來台工作，上周三（24日）檢疫期滿後，由公司安排至另一宿舍自主健康管理。他前日到醫院自費採檢後，同樣於本日確診。患者期間並無病徵，且未有與他人接觸。

另一方面，該名在美染疫的陸軍中尉在疫情興起時已在當地受訓，因身份及疫情管控，無法由台國防部證實事件。國防部指出，駐外台軍及受訓人員會得到妥善醫療照顧，亦會主動提供駐外人員最新疫情資訊及物資。據了解，台灣暫停派遣人員赴美受訓，美軍訪台則需接受14日居家隔離。

該名確診的在韓員工已按照南韓衞生部門規定，在專門醫療中心治療。處方亦立即啟動應變計劃及遵從該國的相關規定，進行防疫標準作業程序。外交部副發言人崔靜麟表示，與確診者曾接觸的員工會進行檢測，其他人則依自主健康管理。