中南部旱情持續　多個主要水庫儲水量見底

台灣旱情持續嚴峻，中南部地區多座主要水庫儲水量幾乎見底。苗栗縣主要水庫鯉魚潭水庫被民眾拍到底部乾涸。氣象專家指未來一周至10日內西部幾乎不會降雨，缺水危機短時間內難以解除。

台媒報道，有民眾上周六（27日）到苗栗縣三義鄉的鯉魚潭水庫查看，並分享照片。相中水庫底部沒有儲水，且開始長出植物，形容「（台灣自來水公司）不是把水藏起來了，是真的沒水了。」該水庫主要供應苗栗縣及台中市用水，原本有效儲水量為1,351萬立方米，現時儲水量只剩11.8%。

中南部多個主要水庫儲水量都見底，發出紅色警戒警報。中部最大的德基水庫只剩下6%儲水量。台灣氣象局指，4月降雨量仍然偏少，旱情要到5月下旬至6月的梅雨季才能有望舒緩。

行政院長蘇貞昌指，政府已作出超前部署，推行越域引水及再生水循環等，否則各地早已需要限水。他表示，已經從水庫引水進新北地區，又優先開鑿水井。但有國民黨立委批評，政府聲稱超前部署3年，卻沒有增加水資源開發等經費，指出去年9月將有關建設經費減少22.68%，質疑有關計劃是否有效。