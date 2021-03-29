阿聯酋外長阿卜杜拉會晤王毅　雙方同意擴大合作

中國國務委員兼外長王毅周日（28日）結束伊朗行程後，轉到阿聯酋繼續訪問，同日與阿聯酋外長阿卜杜拉舉行會談。王毅表示，中方支持阿聯酋打擊宗教極端勢力，又讚賞阿方在涉及中方核心利益問題上給予的有力支持；阿卜杜拉則表示，阿聯酋支持一個中國原則。

王毅表示，中方支持阿聯酋維護國家安全和穩定，自主探索適合國情的發展道路；支持阿方在國際和地區事務中發揮積極作用。他強調，中阿合作展開全球首個新冠滅活疫苗三期國際臨床試驗，創造了多國籍、大規模臨床試驗的紀錄，為推動國際抗疫合作作出重要貢獻；中方願與阿聯酋擴大合作範圍，與阿方拓展在能源、高新技術、金融投資等領域互利合作，研究推動健康碼國際互認互通。雙方亦要加強反恐和去極端化合作。

王毅又指，中國同阿拉伯國家就共同提出數據安全合作倡議達成一致，表明雙方願積極參與全球數字經濟規則的制定。中方提出實現中東安全穩定的5點倡議，希望地區國家秉持獨立自主精神，以主人翁態度探索符合地區需要的安全架構，尋找適合地區國家國情的發展道路。

阿卜杜拉則表示，阿聯酋支持一個中國原則，支持中國實現發展繁榮，支持中國維護世界文明的多樣性，支持中國為推動全球共同發展發揮引領作用。阿聯酋希深化雙方在衞生、農業、科技、應對氣候變化、防止沙漠化等領域合作，願同中方共同打擊恐怖主義，尤其是加強去極端化的努力，攜手維護中東地區的和平穩定。

另外，雙方亦就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，並宣布就健康碼互認達成原則一致。會談後，雙方共同出席兩國疫苗原液灌裝生產線項目「雲啟動」儀式。