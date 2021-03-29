逼高中女口交　火車站變態男台中落網

台灣新竹火車站近日有1名賴姓男子聲稱欲自尋短見，眼看一名可愛女高中生後，竟請求對方口交及獻出處女之身。受害人被嚇得走到廁所躲避，期間男方更在門外守候，幸虧她急中生智走入路過的高中生人群才得以脫險，並且報案。市警察局第2分局調查後成功掌握疑犯犯案路線，周日（28日）凌晨在台中火車站將其拘捕，以恐嚇、妨害性自主罪嫌送辦。

受害人事後在社交平台Instagram寫下遇狼經歷，上周五（26日）晚被1名年約30、40歲男子叫住，對她稱自己被社會背叛，請求她奉獻自己的第一次及讓他撫摸身體；出言猥褻時又害怕對方把事情鬧大，還不斷說「我們裝得像朋友一樣好嗎？等一下人多的地方可不可以不要叫？」

女生後來趁機躲進廁所，惟男子未有罷休，一直站在門口，還問道她有否自慰習慣，甚至提出想舔她下體。受害人立即稱自己有婦女病，想不到仍未能嚇退男方。她走出廁所時剛好看到迎面走來的高中生，以唇語暗示他們幫忙報警，之後又看見迎面來的一群男生，衝過去拉住其中一人，假裝是認識的朋友，一起離開，警方當晚到場搜索疑犯不果，其後從閉路電視查到，瀨男躲回車站再搭乘火車離去，終成功拘捕疑犯歸案。