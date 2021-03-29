抽查揭質素差劣　頸巾標示含96%羊毛實際為聚酯纖維

江蘇市場監管局近日抽驗網店售賣的羽絨、羽絨被、頸巾等冬季衣物，發現各款羽絨產品的羽絨填充物質素、含量都比標籤標示的更差及少，多種產品以保暖功效較差的聚酯纖維代替鵝毛、羊毛，甚至有圍巾聲稱96%羊毛製造，惟檢測結果完全沒有羊毛成分。

當局抽查350批冬季衣物，一共發現43批次不合格，不合格發現率為12.3%。其中抽查140批成人及兒童羽絨，有13.6%不合格，四分一圍巾有問題。其中羽絨多被發現羽絨實際含量嚴重不足，成分與標籤顯示的不同，或以較差的物料代替。檢測中心高級工程師指出，其中1件兒童羽絨聲稱含絨量90%，實際上只有3.3%，相差近30倍，屬於嚴重不合格產品。

有羽絨被及圍巾經檢測後，實際上是以聚酯纖維代替鵝毛及鴨毛，有商家售賣的羽絨被以成本100元（人民幣，下同，約120港元）賣至4,580元（約5,518港元）的零售價，即使以980元（約1,180港元）賣出，仍然可以牟取暴利。

市場監管局表示，將會加強抽查各類網店，打擊質素參差的冬季衣物，又呼籲消費者要注意那些沒有生產商廠名、地址以及標籤的「三無產品」。