城管威脅店員清理櫥窗貼紙　否則「格殺勿論」

浙江嘉興桐鄉市一名城管近日執法時要求某藥店店員清理櫥窗廣告貼紙，不料他竟口出狂言，「你要反抗的話，格殺勿論」，遭到一眾網民批評。桐鄉市綜合行政執法管理局周日（28日）回應，該名城管屬第三方外包公司人員，他的行為屬「操作失誤」，已停職受查。

事發於上周六（27日），整個事發過程被人拍下上載至網絡，引起熱議。網傳影片所見，這名城管走進一間藥店，對店員說：「現在我來宣布外面的垃圾廣告全部都要清理掉，你們做生意的一定配合我們的工作。」之後他又警告店員，若果反抗，衞生、公安、工商、城管等4個部門將會約談店舖，並表示這是桐鄉市政府要求，不執行便「格殺勿論」。

桐鄉市綜合行政執法管理局局長邱永堂回應內媒查詢時表示，藥店櫥窗外的部分紙張其實可以不用撕掉，而涉事城管操作有失誤，「會議精神領會有問題」，已要求外包公司將他停職調查，之後再作處理，並稱會第一時間發布處理結果。

網民批評，「城管到哪都是這德行」、「官兒小，腔兒大」、「城管就是蛀蟲」。不過亦有不少人關注官方回應，「今年不說臨時工了，改甩鍋第三方外包人員」、「查甚麼？查自己」、「這些都是領導安排，工作人員背鍋」。