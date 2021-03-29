招聘廣告嘩眾取寵捱批　飲品商辯稱一貫風格

海南飲品生產商椰樹集團近年推出的廣告宣傳，多次引起爭議。該集團日前發布的一段招聘廣告，吹噓入職「就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」，再次惹來輿論抨擊，惟集團反駁這是其一直堅持的宣傳風格。

椰樹集團上周四（25日）在其官方微博發布廣告，聲稱為集團培養正副總經理的學校招生，標榜「畢業後包工作，升任集團副總後年薪108萬，有貢獻獎勵600萬海景房、獎勵1000萬別墅、獎勵分紅股權」等。有網民批評廣告內容低俗炒作，更質疑為虛假宣傳。集團上周六（27日）回應時強調宣傳內容真實，又指廣告沒有任何兒童不宜等內容，不理解網民指出的問題。

椰樹集團過去多次因廣告宣傳問題被相關部門裁罰。2009年，當地工商部門認定其違規發布，責令立即停止並罰款1,000元（人民幣，下同，約1,200港元）。2019年2月，海口市龍華區工商局對該集團涉嫌發布違法廣告立案調查，國家廣播電視總局亦決定各級廣播電視機構，停止播出相關版本的廣告。去年，集團又因招聘信息違反勞動合同法相關規定，其後向公眾道歉。