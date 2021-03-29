內地新增15宗確診　專家稱疫苗有效期約6個月

內地周一（29日）公布新增15宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，其中廣東省佔8宗最多。有專家表示，新冠疫苗研發時間比較短，用在人體上的時間更短，目前疫苗的有效保護期約6個月以上。

廣東過去一日新增的境外輸入確診病例全部由廣州報告，患者分別來自剛果民主共和國、法國、印度、孟加拉、菲律賓、乍得和蘇丹，另全省新增9宗境外輸入無症狀感染個案。另內蒙古、四川、上海和湖南同日亦通報新增輸入確診病例，至今內地累計90,182人確診，當中4,636人病亡。

廣東省是全國新冠病毒疫苗大規模接種第一梯次的重點省份，該省預計由本月25日至下月底前，將為4,000萬人完成接種首劑疫苗。據該省政府新聞辦透露，截至本月21日，該省已累計332萬人接種疫苗，第一階段重點人士接種已基本完成，接下來將加快為18至59歲的人群接種。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶周日（28日）在記者會表示，關於疫苗有效期，目前是通過抗體水平監測，但抗體並非唯一保護指標，疫苗發揮作用過程中還有其他因素，所以後續需要對疫苗的持久性開展研究。他又指，疫苗除有預防感染的作用，也可預防發病、重症和死亡，阻斷疾病流行，讓大多數人的健康得到保證。