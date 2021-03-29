多部門發聲明駁斥「強迫勞動」說法　歡迎跨國企業實地考察

新疆棉風波未息。新疆維吾爾自治區總工會、新疆維吾爾自治區婦女聯合會、新疆棉花協會周一（29日）分別發表聲明，批評西方國家炮製新疆「強迫勞動」的謊言，表明不容任何勢力玷污新疆潔白的棉花。

新疆維吾爾自治區總工會稱，美國及西方反華勢力編造「新疆數十萬少數民族勞工被迫手工摘棉花」等彌天大謊，是以人權為幌子干涉中國內政、破壞新疆安全穩定。聲明強調，新疆棉花近年已實機械化、智能化、規模化播種，新疆機械採摘率已逾75%，北疆更達95%。採棉工受勞工條例保障，可獲相應報酬，且在選擇採棉地點上也完全享有自由，不存在強迫。

新疆維吾爾自治區婦女聯合會對抵制新疆棉的做法表示反對。聲明指出，新疆棉花產業是新疆婦女增加收入的重要途徑，從種植到採摘，再到生產加工等一系列的產業發展，婦女都是受益者，同時強調新疆各族婦女參與勞動就業完全是出於自願。

新疆棉花協會認為，新疆存在「強迫勞動」的說法完全是子虛烏有與政治操弄，棉業發展保障工人生計、解決當地60萬人就業問題，是脫貧的重要途徑之一。聲明稱，歡迎紡織供應鏈體系上的海外品牌商、跨國企業到新疆考察，實地了解新疆棉種植和棉紡產業發展情況，以及新疆各族人民就業扶貧情況，基於客觀事實作出商業決策。