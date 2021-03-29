全國首個防治性騷擾指南　訂10多種具體行為表現

廣東省深圳市近日推出全國首個防治性騷擾行為指南，內容明確2種主要類型、10多種具體表現行為屬於性騷擾，包括言語、文字、圖像、肢體等。指南適用範圍包括政府機關、企業、學校、公共交通工具、地鐵、商場、戲院等公共場所。

該指南由深圳市婦聯、公安局等九部門聯合印發，內容訂明性騷擾的3大構成條件，包括具有性本質內容的行為；違背受害人主觀意願、不受歡迎的行為；以及侵犯他人人格，給受害人造成不良的心理感受或敵意、不友好的工作（學習）環境的行為。內容又首創防治性騷擾工作機制，要求機關、企業、學校等單位設立責任部門、訂立制度，展開宣傳培訓以及受理申訴、舉報和處置程序。

指南列出兩種主要類型性騷擾，分別為條件交換型和敵意環境型。前者指在政府機關、企業、學校等單位，實施者利用權力、地位和優勢實施與性有關的行為；後者則是騷擾者出於性方面的原因，將受害人置於敵意、不友好或無禮的工作和學習環境中的行為。另基於雙方自願的交往、約會，不經意的偶然身體接觸，偶然或孤立的性語言，其他社會和文化上可接受的言語或行為，則不構成性騷擾的情形。