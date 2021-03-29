不法分子5年走私人髮1200噸　案值逾11億人民幣

雲南昆明連月來有大量速遞貨件以人髮、假髮等名義，發送到山東、安徽等地。經海關緝私部門調查，揭發有犯罪團夥在邊境專門走私人髮，其後多地執法部門同步收網，最終查獲11個犯罪走私團夥，涉嫌自2017年以來走私人髮共1,200噸，案值超過11億元（人民幣，下同，約13.2億港元），逃稅款2.3億元（約2.8億港元）。

昆明海關緝私警員對當地速遞和物流公司走訪調查後，發現一個以鄭某某為首的走私團夥，涉嫌在緬甸訂購人髮後並走私到雲南瑞麗、騰沖等地，再通過物流發往山東、安徽等地銷售非法牟利。在掌握證據後，海關總署統一指揮昆明、青島、鄭州海關，在各地公安機關的協助下，出動270多名警力在雲南、山東、河南多地同步收網，共逮獲涉案全部疑犯共48人。

據海關緝私警員表示，近年來，以真人頭髮為主的高檔假髮市場需求量大增，而由於人髮原料國內外市場存在價差，走私人髮利潤巨大。據調查，走私人髮主要來自印度、巴基斯坦、緬甸等地，走私團夥把這些人髮按照長短進行分類，頭髮愈長價格愈高。

執法人員於現場查獲的走私人髮包裝簡陋，部分甚至沒有經過梳理，夾附很多雜質，並發出難聞的氣味。昆明海關緝私局騰沖分局副局長歐陽冬表示，這些人髮按法例屬於禁止進口的固體廢物，對衞生環境造成影響，存在一定的安全隱患。