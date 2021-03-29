質疑F5E戰機老舊釀禍　機師家屬：警告燈長亮

台灣空軍2架F5E戰機碰撞已釀成一名機師死亡，另一人失蹤至今已8日仍未尋回。軍方表示仍在加緊搜尋，不會放棄任何希望。有台媒周一（29日）引述台東志航基地機師家屬表示，涉事戰機機型老舊，就算機上的「總警告燈」亮起，還是被要求執行飛行任務，形容是讓機師每日冒生命危險。

家屬指出，去年10月台東志航基地F5E戰機失事後，機師朱冠甍殉職，當時懷疑是彈射座椅有問題。而今次殉職機師羅尚樺亦有彈射出機外，也同樣詢職，「未來駕駛F5E戰機，在空中發生機件問題時，不跳也是死、跳也是死」。

家屬透露，涉事型號戰機的總警告燈不管是在地面還是在空中，永遠都亮着，但仍要飛行。長官稱燈亮是電線老舊而已，並不影響飛行。不過，空軍政戰主任陳國華中將回應，飛機儀錶板上任何一個警示燈亮起，不僅不能起飛，就算剛起飛的飛機也會立即要求返航，反駁家屬所說的情事是「絕對不可能發生」。

國防部副部長張哲平周一表示，F5E戰機預計下月第一周逐步復飛，並由資深機師駕駛雙座位機型執行。事故發生後，空軍司令部曾下令要求所有機種進行「天安特檢」，包括戰機、慢速機全面停飛，訓練亦要暫停，僅保留用作攔截大陸解放軍機的警戒機及必要作戰飛機。