台去年93人食超級搖頭丸致死　平均年齡28.3歲

台灣高等檢察署（下稱高檢署）近日統計，全台去年共93人因吸食俗稱超級搖頭丸的副甲氧基甲基安非他命（PMMA）致死，平均年齡28.3歲。年輕人吸食新興毒品的情況令人憂慮。

高檢署將於周二（30日）發表報告，講述近期毒品形勢、新興毒品死亡案件，以及新興毒品危險性和防制成果。統計指，去年5月因吸食超級搖頭致食有17人，為單月最多；全年平均約4天有1人因吸食該毒品死亡。當地濫用該毒品致死的最年輕死亡個案年僅16歲。據知，該款新興毒品多以毒咖啡包、液態毒品等混合形式販賣，因此內含3至4種不同毒品。

據了解，PMMA為二級毒品，屬中樞神經興奮劑，毒性為俗稱搖頭丸的甲基安非他命（MDMA）4倍，僅吸食50毫克便有中毒可能。吸食超級搖頭丸後會令人神志不清、全身抽搐，甚至大吼大叫，手腳亂舞，致死率極高。高檢署已要求各地相關單位加強特定營業場所通報責任，指示警方強力掃蕩提供、販賣該毒品的青少年聚會場所，並查出藥物源頭。

另去年高檢署共緝獲各級毒品逾8,155公斤，其中第四級新興毒品佔超過一半，遠高於前年緝獲同級毒品2,867公斤，顯示新興毒品市場增長驚人。