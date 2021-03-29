銷售殯葬違禁品　業界非法接單推「一條龍」服務

門市及網上平台銷售金銀衣紙的款式琳琅滿目。

內地殯葬業為求爭取生意無所不用其極，內媒周一（29日）報道，北京市有商店漠視法規售賣迷信封建的殯葬用品，更有商家與殯儀館「搶客」提供「一條龍」服務，包攬接運遺體的工作，明碼實價推銷套餐，亂象處處。

記者明察暗訪多家市內香燭店，發現各類金銀衣紙依舊堆積如山，商家極力推銷套餐。有工作人員説道，因為殯儀館只允許將冥紙、衣服等放在棺材中一同火化，但隨後可以在路邊燒。此外，有電商平台及消費點評網站也有大量冥錢銷售，外賣平台更以速度取勝，數十分鐘內買家即可將有關貨品拿到手。

另一方面，《北京市殯葬管理條例》禁止除了殯儀館以外，其他單位和個人經營遺體運送業務，但馬駒橋鎮有店家做黑市生意，表示只要病人在家中去世，等到醫護抵達時給錢開個死亡證明，立即就能致電他們把遺體接走；醫院的話只要不進停屍間一律都能運走，價格在1,300元（人民幣，下同，約1,541港元）左右。

有店家甚至教顧客向醫院説謊，稱只要説明店家人員是家屬前去幫忙，人員可以立即為遺體穿衣叫車，還保證安排妥當，不會發生任何費用及衝突，價格比殯儀館承辦的便宜。