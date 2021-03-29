公安局前局長龔道安涉受賄　移交河北唐山市起訴

上海市政府前黨組成員、副市長，市公安局前黨委書記、局長龔道安涉嫌受賄一案，已由最高人民檢察院交予河北唐山市人民檢察院審查起訴。內地官媒周一（29日）報道，唐山市人民檢察院已向市中級人民法院提起公訴，等待審理。

唐山市人民檢察院指控，龔道安利用擔任湖北荊州市公安局副局長，咸寧市委常委、政法委書記、市公安局局長，上海市政府黨組成員、副市長、市公安局局長等職務上的便利，為他人牟取利益，且非法收受他人財物，數額特別巨大。

中紀委在上月10日曾通報，龔道安涉受賄、以權謀私等，已被開除黨籍及公職，沒收其違紀違法所得，將其所涉問題和財物移交檢方審查起訴。另批評龔道安在黨內大搞團夥，造成嚴重政治危害和惡劣政治影響；並長期接受可能影響公正執行公務的宴請，違規使用公車；在幹部選拔任用工作中違規為他人謀利，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

資料顯示，現年56歲的龔道安是湖南澧縣人，曾擔任湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，上海市副市長，市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職位。