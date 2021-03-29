長賜號擱淺責任誰屬？　日台網民掀罵戰

長賜號貨輪擱淺堵塞蘇彝士運河多日，有保險公司推測全球損失恐達100億美元（約780億港元），賠償責任應該由船主日本正榮汽船公司，還是由租船的台灣長榮公司承擔，成為日本和台灣網民爭論焦點。不過外媒普遍指出，責任應由日本船公司承擔。

台灣有聲稱熟悉海事的網友指，如意外為船體機械障礙肇事，就是船東責任；若是船上人為技術操作失誤，則由船長責任。他形容情況就像是長榮包車，租車公司派車也派司機，出意外就跟乘客無關。

有台灣網友亦指，如查出事件是人為造成，長榮為也能向船東索償，認為這些在法律合約上都寫得很明確。部分日本網友不滿台灣把責任推給日本船公司，在網上留下「長榮負責」、「台灣最壞」，甚至呼籲罷吃台灣菠蘿。

美國傳媒就分析指，全球各商家會就長賜號和其他遭堵塞貨輪貨品運送延誤的損失，向各自保險公司索償。而這些保險公司則會轉向船主正榮汽船索償，船公司則會向其保險公司申索。預料蘇彝士運河管理局亦會向正榮汽船索償。由於案件牽涉非常多方利益損害，官司訴訟非常複雜，肯定會花上大量時間才會有結果。