台長賜號埃及脫困後駛往檢查　船舶鳴笛慶祝

台灣長榮海運公司超大型貨輪長賜號，上周二（23日）在埃及蘇彝士運河擱淺6天後，周一（29日）已重新浮起，回到正常航線，正緩緩向北移動，前往下錨點。美媒報道，現場大量船舶鳴笛慶祝，意味運河危機正式結束。埃及總統西西形容，拯救長賜號的工作取得成功。

據報，長賜號重新浮起後，一度受強風影響，船身再度橫傾，但未有再次擱淺。重新擺正後，長賜號在多艘拖船協助下，緩媛駛向運河中游的大苦湖，預計稍後將接受詳細檢查，並按檢查結果決定能否繼續原有航程。長賜號的管理公司貝仕船舶管理公司發表聲明指，目前沒污染或貨物損壞的報告，初步調查排除是機械或引擎故障導致擱淺。

報道指，蘇彝士運河雙向航道已於當地時間周一傍晚7時，即香港時間周二（30日）凌晨1時，全面恢復通航。蘇彝士運河局負責人早前指出，在航道恢復通航後，只需3.5日就可消化目前擠塞的船隊。惟有航企警告，長賜號擱淺事件已造成連鎖反應，滯留的貨物或需數個月才能完全處理。

報道又引述參與救援人士指，鑑於滯留貨船包括多艘載有牲口的貨船，這些牲口面臨糧食短缺而死亡的危機，當局正考慮優先讓有關貨船通航。埃及當局已緊急調配飼料到船上。