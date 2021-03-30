銷售劣質混凝土起樓　2人獲刑最高囚9年

湖南長沙市一間混凝土公司，銷售未符合國家標準的混凝土予建築商興建樓宇。市住房和城鄉建設局介入調查後，發現部分項目的混凝土構件強度未達設計要求，後來更發現該公司的董事長代某及實驗室主任劉某明知故犯，將不合格的原材料濫竽充數。內媒周一（29日）報道，市中級人民法院二審後，判處二人銷售偽劣產品罪罪成，劉某被判7年有期徒刑；代某加上非法佔用農用地罪，被判9年有期徒刑。

當地某一開發商2019年發出《告知函》，通知業主對小區某棟樓的部分樓層需要重建，事件引起局方高度關注，遂派測量公司檢測之後，要求涉案的拓宇混凝土有限公司全面關停。及後，又有另一建築項目的樓宇出現同樣問題，才揭發該公司在生產混凝土期間，未有嚴格按照國家標準進行質量控制，更隨意加水在混凝土中。望城區公安機關立即調查並對代某採取強制措施。公司、代某及劉某2019年底遭提公訴。

法院一審時認為，代某明知原材料不合格，仍同意摻入混凝土生產原材料中生產混凝土產品，以次充好，需入獄及罰款65萬元（人民幣，下同，約77萬港元）；劉某僅憑個人經驗調整生產配比，並編寫有關的合格數據，冒充合格產品向他人銷售，需入獄及罰款52萬元（約62萬港元）。三方不服一審因此上訴，本月3日法院宣判，認為證據確實、充分，因此駁回上訴，維持原判。