山寨作文比賽賣名次　花1.5萬人民幣可奪冠

內地全國中學生新作文大賽「葉聖陶盃」由教育部批准舉辦，吸引不少家長為兒女報名，希望可在升學時作為優勢加分。但有培訓機構卻假借上述比賽的名氣，舉辦山寨比賽，更宣稱只要花1.5萬元（人民幣，下同，約1.77港元）就可以買到北京市賽區第一名，令不少家長混淆並信以為真。

北京王女士的兒子將在今年夏天由小學升讀初中，她近日不斷被各種校外培訓機構灌輸稱，只要兒子在「葉聖陶盃」獲獎就可以獲得加分。培訓機構隨後發出相關通知，稱「葉聖陶盃華人青少年作文大賽」開放予內地6至18歲中小學生報名。

初賽後不久，王女士接到電話通知稱兒子順利入圍北京市決賽，報名費280元（約331港元）。但後來卻有機構接洽王女士，表示可以買名次。王女士當時十分驚訝，翻查資料後更發現，真正獲得內地教育部審核批准的大賽，名稱為「葉聖陶盃全國中學生新作文大賽」。

原來，舉辦山寨作文比賽的為一間在2016年成立的「北京聖陶文潤教育文化有限公司」。該公司成立時間雖短，但作文大賽至今已舉辦到第31屆。由於兩個比賽名稱衝突，真正大賽的主辦方曾在​​2018年與涉事公司打官司，但仍未能禁絕涉事公司以相似名稱舉辦賽事。