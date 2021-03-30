丈夫長年在陸工作　 台妻5年與4男出軌賠45萬新台幣

台灣台北1名長年在大陸工作的碩士男，2018年9月在電腦中赫然發現妻子與另外4名男子有染，還有親密對話及照片等。男方憤而提告並索償350萬元（新台幣，下同，約95萬港元）。士林地院周一（29日）審結，判決妻子與4名男子需分別負起連帶賠償責任，共賠償碩士男45萬元（約12.2萬港元）。

碩士男指他與妻子於2006年結婚，長年往返大陸，某次在台陪伴小孩時，以家中電腦播放卡通，赫然發現妻子偷情。自2013年4月起，女方陸續與高中、高職、碩士、高中學歷的4名男子交往，並記錄性行為次數、身體反應狀況及避孕等，其中1人的性行為次數達70次以上。

對話紀錄顯示，妻子與高中學歷男子討論接吻、性行為的過程、或有性暗示或性幻想的文字，2017年間又依偎在另一名裸露上半身的男子身旁。但妻子與4名男事主共同委任的律師質疑，證據是不合法取得，且無法證明雙方有發生性行為。但判決指出，侵害配偶權不以通姦為限，逾越結交普通朋友等一般社交的不正常行為，已算破壞婚姻，並依交往時間最長的男子，需賠償最多。