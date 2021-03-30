市民入動物園觀賞非洲獅　籠內驚見金毛犬

四川省西昌市唐先生近日帶同孩子，到當地一家動物園遊玩時，在標示非洲獅的籠裏，卻發現關着一頭金毛尋回犬。唐先生表示，要花錢買門票進園還是其次，最無奈是沒辦法給孩子解釋。動物園方面其後解釋，事件是一場誤會。

唐先生早前從微信收到轉發的廣告，內容指自3月27日至4月4日，西昌市袁家山動物園同時開放兩個景點讓市民免費入園。唐先生在免費開放首天拿着轉發的4個免費名額，帶同3名孩子到動物園，但入園時才得悉優惠僅供成人享用，唐先生為了不讓孩子失望，只好花60元人民幣（約72港元）購買3張門票。

入園後，唐先生發現動物比較少，當帶孩子看非洲獅，誰知籠內竟然是一頭金毛尋回犬，就連孩子也不禁懷疑。一旁的遊客則笑稱：「是不是非洲獅沒有長大。」唐先生表示，孩子對看不見非洲獅均感失望。事件傳到網上後，有人替金毛犬伸冤，「做夢都想不到自己會假扮非洲獅」，也有網友調侃，「請叫我金毛獅王」、「弄虛作假這種事，弄到獅子頭上了」。

事後有內媒記者到動物園實地了解，發現園內條件比較簡陋，設施也較老舊。來到非洲獅觀賞區，記者發現介紹獅子的標誌牌已被拆走，籠內有兩頭非洲獅和一隻老虎，也看見唐先生片段中拍到的金毛犬和一隻雪橇犬。動物園工作人員解釋，金毛狗是由園長飼養，因剛好有籠空出便關在那裏，又指相信遊客分別拍攝非洲獅的標誌牌，再拍到籠內的狗，才引發誤會。