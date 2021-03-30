外賣員送餐兼尋人　助27個家庭團圓

國內不時見到外賣員在街上接單、送餐，已成鬧市中日常景象。在福建泉州任職外賣員的男子洪成木，過去兩年在工作途中，會利用走街串巷的職業之便，義務幫助27名走失人員回家，令後者家庭可以團圓。因為洪的「不務正業」，他獲評福建省第一批「最美快遞小哥」，亦被公司授予「最美藍騎士」榮譽稱號。

洪成木上周六（27日）接受內媒採訪時透露，第一次幫助走失人員時是有點巧合和意外，「很自然地就找到一個人」。兩年前某天，他在手機看到一個尋人啟事的新聞，走失者穿着一對特別鮮艷的「人字拖」，讓其印象深刻。而當日在送餐路上突然見到一名年輕人穿着上述人字拖，「就掉頭回來多看了他幾眼」。經過與新聞的相片對比後，發現正是尋人啟事裏的走失人員，便立即打電話給其家屬及報警。

一次偶然的經歷，讓洪成木意識到一份小小善意，或足以改變一個人的一生，影響一個家庭的走向。他期後加入了網絡尋人平台的志願者團隊，獲得更多走失者的線索及志同道合的同伴。他憶述，看到走失者與家人相擁的一刻，自己也常常感動落淚，也明白一切的努力都是值得的。

洪成木指，曾經有一名女孩子走失，當他們幫助她找到家人時，小女孩崩潰大哭，第一句話就是說：「你們怎麼現在才來找我啊，我找不到回家的路了。」而女孩當時與家人重遇的場景，令他終生難忘，「讓我印象特別深刻」。他認為，即使只是一位常見、普通的工作，也可以做一些對社會有意義的事，才能對得起家人及學校的教育。