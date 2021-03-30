鐵鉗拔狗牙疑虐畜　理髮店東主辯稱曾咬人

廣東省廣州市近日傳出男子於理髮店內，以鐵鉗將一隻唐狗牙齒拔掉的疑似虐畜畫面。其後有網民更稱該狗遭人棄屍路邊，導致男子任職的理髮店遭人潑漆。周一（29日）廣州公安局稱當地警方已介入調查，涉事理髮店目前已關門。

上周六（27日）網上流傳短片，畫面顯示一名男子一手捏住一隻唐狗的頸，另一手持鐵鉗試圖將其牙齒拔出，期間該狗痛苦掙扎，甚至失禁。翌日再有人爆料稱，片段中的狗遭人遺棄在路邊，被發現時已沒氣息。發文並附上疑似狗躺臥路邊，滿口是血，牙齒遭人拔掉的照片。

片段中男子其後遭人起底是一名理髮師，於廣州江南大道中昌崗地鐵附近某理髮店任職，有人致電政務熱線投訴男子虐狗。男子就事件回應時稱，自己是理髮店老闆，早前花錢將狗買下，牠卻咬傷友人，為免牠再傷人，才給其「剪牙」，並強調沒有殺狗，卻未交代狗的去向。而當地流浪貓狗救助義工之後亦澄清，網傳死在路邊的小狗，並非被片段中被剪牙的狗。

事件傳出後，網民紛紛留言對男子撻伐，又到其經營的理髮店外破壞閉路電視鏡頭，向店門潑漆。男子其後報警，表示生活遭受干擾。涉事的廣州市海珠區派出所警員周日已將男子帶走調查，涉事理髮店亦已暫停營業，目前由警察看守。