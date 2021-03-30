王毅訪阿曼巴林　談人權問題政治化需高度警惕

中國國務委員兼外長王毅繼續中東行程，當地周一（29日）先後到訪阿曼和巴林，並與兩國政要和王室成員會面。期間王毅再談到人權問題被政治化值得高度警惕，指維護世界和平穩定需要各國攜手合作，不干涉內政是國際關係基本準則，各國應當首先把自己的事情辦好。

王毅於阿曼首都馬斯喀特分別與阿曼蘇丹辦公廳大臣蘇爾坦、該國副首相法赫德，以及外交大臣巴德爾會面。王毅稱，願深化雙方在經貿、投資、5G和信息技術等領域合作。蘇爾坦表示期待兩國深化雙邊各領域合作，歡迎中國企業赴阿投資。兩人又同意雙方加強交流，共同打擊恐怖主義。

在巴林首都麥納麥，王毅與國王哈馬德會面時指出，一些西方勢力動輒以人權為借口干涉別國內政、破壞別國穩定，這種做法實際上是對人權價值的褻瀆，並呼籲發展中國家加強團結協作，維護發展權利和國際公平正義。哈馬德也表示，反對把人權概念狹義化，支持中方維護自身正當權益。他又希望推動兩國關係深入發展，繼續與中方深化疫苗合作。

王毅與巴林王儲兼首相薩勒曼會面時強調，多邊主義是世界和平穩定的基石，是國際法治的基礎，更是廣大中小國家安身立命的保障。單邊霸凌行徑不得人心，搞集團對抗則是「偽多邊主義」。薩勒曼則表示支持中方維護多邊主義，願與中方深化在能源、基礎設施建設、高科技等領域合作。