內地新增8宗確診　疫苗針筒需求增訂單排至下半年

內地周二（30日）公布新增8宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。據官媒報道，隨着中國疫苗接種大範圍加速，相關醫用耗材需求也急劇上升，其中接種疫苗專用針筒更加供不應求，有工廠24小時不停開工，有公司產能擴大5倍，訂單依然排到今年7月。

過去一日上海、四川各通報3宗輸入確診，廣東2宗。同日無新增疑似或死亡病例，新增6宗境外輸入無症狀感染個案。至今全國累計90,190人確診，當中4,636人病亡。

有內地醫療用品企業表示，自從去年底開始，市場對新冠疫苗專用的針筒需求不斷增加。據了解，接種疫苗的針筒共有兩種，分別為長針筒和預先裝藥的短針筒。隨着疫苗接種範圍擴大，預先裝藥針筒的需求在短期內激增，為國內企業帶來機遇。

中國和印度是全球醫用針筒的生產大國，佔全球產能7成以上。美國目前80%的針頭和針筒來自中國。早前有內地廠商表示，針筒價格較過去上漲50%，公司預計5月產能再增一倍。內地官媒英文網站曾報稱，中國的針筒和針頭價格已是原來的4倍。有中企表明，一些訂單已排到8月，新訂單大部分來自美國。但有業內人士稱，預先裝藥針筒擴產不容易，因為相關物料設備全需要進口，目前的採購周期基本要18個月至32個月。