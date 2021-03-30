德智庫稱中東歐國家對華有戒心　或礙合作機制

中國早前反擊歐盟就新疆人權問題制裁中國官員和實體，也宣布對歐方多名人員和實體實施制裁，當中包括德國對華政策智庫墨卡託中國研究中心。上周五（26日）該智庫與德國東歐研究協會舉辦研討會，提到愈來愈多中東歐國家對中國有戒心，質疑早前達成的「17+1」（中東歐17國加中國）投資機制法繼續運作。

波蘭國際事務研究所中國專家詩麗娜（Justyna Szczudlik）於會上表示，儘管中國宣傳機制為雙方帶來好處，但中東歐地區對中國的依賴度不高，很多國家尤其在網絡安全等領域對中方有疑慮，質疑該合作機制的存在必要。她更指立陶宛等波羅的海國家正考慮退出機制。

墨卡托中國研究中心專家卡拉斯可娃（Ivana Karásková）表示，中東歐加入該機制目的是享受經濟的好處，卻發現中國的投資和出口承諾沒兌現，因此由期待轉為失望。加上中國被指在新冠疫情爆發初期隱瞞，讓愈來愈多國家有戒心。

中國與中東歐國家領袖峰會始於2012年，每年舉行一次。今年2月會議在北京舉行，羅馬尼亞等6國僅派部長級官員與會，被認為是中國拉攏中東歐遭遇挫折。