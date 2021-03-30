辯方指美控告孟晚舟尋求引渡　違反國際法

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，周一（29日）繼續在加拿大卑詩省高等法院舉行聆訊。其辯護律師再度質疑加拿大當局拘捕孟晚舟的合法性，又指有關孟晚舟的欺詐案與美方沒有關係，美國當局之舉違反國際法。

孟晚舟一方在今次審訊中，找來一名熟悉國際法的新律師埃爾特（Gib van Ert）辯護。美方指控因孟晚舟隱瞞華為與香港星通技術有限公司的關係，誤導滙豐銀行繼續向華為提供銀行服務，令滙豐違反美國對伊朗的制裁。埃爾特指出，滙豐是以英國和中國為基地的銀行，而孟晚舟是中國人，事件發生於香港，故美國無權就此案在其他國家行使其法律，就算真的涉及犯罪，亦應由中國處理。

埃爾特指，美國在紐約法院對孟晚舟提訴，將其刑事法律延伸至她身上，並尋求把她從加拿大引渡到美國，全都是美方嚴重失當的行徑，是濫用引渡程序及此法庭，因為完全是違反了國際法，並對孟造成實在的個人影響；除非美方能提出其他更充分實質的證據，顯示控罪與該國法律利益的關係。他又指，如果加拿大決定引渡孟晚舟赴美面臨這些指控，亦將違反國際法。

代表加拿大政府的控方律師上周曾表示，孟晚舟被皇家騎警（RCMP）拘捕前，邊境服務局（CBSA）先扣查她3小時及沒收電子裝置的做法合理，此舉亦非與美國聯邦調查局（FBI）合謀對她進行秘密調查。但孟晚舟另一代表律師達克特（Mona Duckett）周一指出，多名作供的人員證實不預期入境檢查在一天內完成，故認為控方的說法無效，質疑根本毋須進行相關檢查。