博鰲論壇下月舉行　領導人出席參與美企對話

博鰲亞洲論壇秘書處周二（30日）在北京召開新聞發布會，秘書長李保東表示，2021年年會將於4月18日至21日舉行，國家領導人將出席開幕儀式，並參加中美企業家座談會等活動，但他未進一步交代是哪一位領導人。

李保東稱，今年適逢論壇成立20周年，不僅是疫情形勢下一次特殊的年會，也是今年世界上首個以線下會議為主的大型國際會議，與會者規模約2,000人。他表示，包括數十名各國領導人、前政要和國際組織負責人，以及大批政商學界重量級嘉賓，將透過線上或線下方式出席年會。

他指出，2021年年會的首要任務是在確保防疫安全的前提下，幫助亞洲以至世界各國凝聚發展共識、重塑增長信心。面對國際矛盾與紛爭增多，全球性挑戰更加突出，各方普遍認為，加強全球治理比以往任何時候都更加重要。

今年年會共設數十場活動，分為六個板塊，當中包括「解讀中國」，目的是深入探討中國發展走勢及其對世界經濟復甦的影響。另「把握世界變局」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共享發展」等板塊，分別聚焦宏觀議題、行業議題、前沿科技和可持續發展。