蘇貞昌批大陸打壓　參與北京冬奧參考國際做法

中國大陸與歐美國家因為新疆人權及強迫勞動問題互相指摘，歐美國家及國際人權組織呼籲抵制明年舉行的北京冬季奧運，有傳陸方欲遊說台灣勿加入抵制行列。對有立委提議加入抵制，台行政院長蘇貞昌周二（30日）上午表示，會參考國際作法。

蘇貞昌上午再到立法院就施政接受質詢前受訪稱，台灣爭取國際空間，友善也積極參與各種活動，大陸卻一直用盡各種方法阻止。正在台灣訪問的帛琉總統周一稱「你不能拳頭逼老婆愛你」，蘇甚表同意，批評大陸老是用各種方法，包括軍機繞台等阻礙台灣的國際空間，只會徒添台灣人的厭惡感，對於兩岸關係並沒有幫助。

至於綠營立委莊瑞雄呼籲台灣加入歐美抵制北京冬奧的行列，蘇貞昌稱，大陸對於人權、軍事擴張、區域和平等，都讓世界不以為然。而大陸的所作所為，對世界的和平、區域的穩定均沒幫助。在是否參與北京冬奧問題上，日後會參考國際上的做法，也會有適當的因應。

另長榮貨輪長賜號在蘇彝士擱淺近一周後，周一（29日）終於浮起，外界關注此事對台灣經濟是否造成影響，蘇表示很高興看到該貨輪脫困，從中看到任何一個事件都會產生全球影響，也看到地緣政治的重要性。至於後續問題，政府會密切了解。