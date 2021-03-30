拜登擬保留特朗普親台措施　放寬美台官員會面

英國《金融時報》周二（30日）引述消息報道，美國拜登政府正準備發布指引，透過保留大量前總統特朗普時期的親台措施，包括放寬美台官員的接觸限制，令兩地官員更易會面，此舉或激怒中國大陸。

報道引述華府一名高級官員透露，拜登政府擔心大陸正考慮奪取台灣的控制權，準備發出外交指引，包括重點鼓勵美台官員會晤、進一步放寬美台官員的接觸限制，表明拜登對大陸的立場日益強硬。但另有消息指，指引仍會有限制，包括所有涉及主權的問題，如不准在任何會晤中展示青天白日滿地紅旗。

美國智庫蘭德公司指出，拜登政府未如外界所料在台灣問題上保持沉默，與大陸重置關係。美國1979年通過《台灣關係法》，規範外交官員、其他公務員與台灣交流，直至今年1月，時任國務卿蓬佩奧宣布，取消美方所有涉及與台灣接觸的自設限制，令陸美關係進一步緊張。

現任國務卿布林肯出席任命聽證會時曾指，希望與台灣官員創造更多的接觸空間。帛琉總統惠恕仁周一（29日）到台灣訪問，由美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行，更是美台斷交43年來首次有美國大使抵台。